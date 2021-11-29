吉尔吉斯议会选举初期结果公布 六党派进入议会

哈通社/比什凯克/11月29日 – 吉尔吉斯中央选举委员会公布了该国最高议会选举初期计票结果。

吉尔吉斯最高议会选举于当地时间28日晚结束。

吉尔吉斯中选委发布的消息称，按政党比例代表制投票的2494个自动计票箱中2266个完成计票统计，投票率为32.12%；在单一授权选区，2435个自动计票箱中的2392个完成计票统计，投票率为34.58%。

根据中央选举委员会初步统计结果，故乡党、统一吉尔吉斯斯坦党等6个政党得票率超过5%，其中得票最多的故乡党获得16.83%的选票。

本次选举的最终结果将在人工计票结束后公布。

本次议会选举采用混合选举制，将选举产生90名议员。其中按政党比例代表制选出54名议员，政党获得议会席位至少需要5%的得票率；在单一授权选区选出36名议员，得票最多的候选人获得席位。21个政党登记参加本次选举，在单一授权选区登记了287名候选人。

吉尔吉斯今年4月11日举行宪法公投，新宪法于5月5日生效。根据新宪法，吉国家政体由议会制过渡到总统制。同时，吉议会议员人数从120人削减至90人。吉议会为一院制，任期5年。

【编译：木合塔尔·木拉提】