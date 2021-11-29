哈萨克斯坦代表团出席经济合作组织外交部长理事会会议

哈通社/努尔苏丹/11月29日--哈萨克斯坦代表团出席经济合作组织外交部长理事会第25次会议。

据外交部新闻消息，经济合作组织（ECO）第十五次峰会前的经济合作组织外交部长理事会第25次会议在哈萨克斯坦外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫的主持下，日前在土库曼斯坦首都阿什哈巴德市举行。

经合组织外交部和相关机构负责人出席会议。

部长们就经济合作组织峰会议程草案和计划在峰会通过的阿什哈巴德共识（阿什哈巴德宣言）达成一致。

理事会听取了组织秘书长的工作报告和经济合作组织关于 2021-2022 年区域项目的建议，批准了组织秘书处2022年预算，并制定了经济合作组织至 2025 年的发展概念。

同时，会议通过了经济合作组织奖提名名单。 在历史、文化、文学和艺术类别中，哈萨克斯坦文化体育部国家博物馆体质人类学实验室负责人 沃拉扎科·伊斯玛胡洛夫的候选人资格获得批准。

外交部长理事会会议框架下举行的商业论坛期间，签署了旨在增加哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路走廊货运量的备忘录。

【编译：阿依波塔】