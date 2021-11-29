哈萨克斯坦总统出席世界卫生大会特别会议

哈通社/日内瓦/11月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日出席了世界卫生组织世界卫生大会特别会议，并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中指出了抗击新冠疫情的重要性。他强调，该特别会议在世卫组织历史上第二次召开，这展现了该问题的重要性。

“世卫组织在这场复杂的全球公共卫生抗击中发挥了主导作用。所有成员国及其医疗体系都经历了困难局面，危机仍在继续。随着新的变种毒株在世界范围内迅速传播，未来几周感染新冠肺炎的人数将显着增加。南非科学家近日发现的‘奥密克戎’毒株构成了新的威胁。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，新冠肺炎疫情暴露了国际关系的诸多缺陷。与此同时，危机的社会经济后果迫使人们对各个层面的社会结构进行全面研究。疫情大流行表明，需要基于合作和最有效的生物挑战应对措施的全新全球性方法。

“首先，我们要消除疫情前让我们束手无策的缺陷。因此，我们召开这次特别会议的目的只有一个，即需要制定一项世卫组织公约及其机制，或制定一份国际文件，以确保对大流行病的准备和应对。我要向第 74 届世界卫生大会工作组的筹备工作和报告表示感谢。哈萨克斯坦支持向世卫组织提出的旨在提高疫情防范和采取相关措施的建议。”他说。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦全力支持世卫组织，并视为该组织为可靠的合作伙伴。此外，他还高度评价了世卫组织总干事在抗击新冠疫情工作中的贡献。

“当前，疫情不是突发性公共卫生事件。这场危机不仅凸显了各国卫生系统内部结构的缺陷，也凸显了全球层面复杂且累积的不平等。因此，哈萨克斯坦支持疫苗在全球的公平分配，并积极参与在其中。我们全力支持世卫组织保障在2022年中期完成全球疫苗接种的抗击疫情战略。”总统说。

最后，哈萨克斯坦总统向与会者介绍了QazVac疫苗的研发，以及该疫苗队德尔塔毒株的有效性。他指出，哈萨克斯坦疫苗不仅在国内，还在中亚国家中展现了其有效性。

“在全球层面，就像在任何村庄或城市一样，我们的繁荣和福祉取决于我们的健康。而我们的健康取决于合作与和谐应对共同挑战。我呼吁所有国家在世界卫生组织的框架下团结起来实现这一目标。”托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】