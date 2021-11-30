中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:30, 30 11月 2021 | GMT +6

    政府总理支持卫生部关于强化边境防疫限制措施的建议

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/11月30日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明支持卫生部关于进一步加强边境检疫防控措施的建议。

    在30日召开的政府例行工作会议上，政府总理阿斯哈尔·马明指出，目前哈萨克斯坦的COVID-19疫情形势处于稳定可控状态，在诊患者数量显著下降。

    数据显示，目前传染科病房的病床使用率降低至29%，康复科病房病床使用率为23%。

    全国范围内，仅剩北哈州一地处于疫情传播风险较高的红色区域。

    总理指出，考虑到冠状病毒最新的变种奥密克戎（omicron）在多个其他国家被发现，他对卫生部关于进一步加强边境防疫措施的建议表示支持。

    总理强调，各级防疫部门应不断监测国内的流行病情况，并提醒公众在封闭的公共设施和车辆内戴好口罩，保持社交距离。

    政府总理还表示，目前哈国18岁以上公民中已有76.6%的人口接种了新冠疫苗，而完成全部两针接种的人数则达到了70.8%。这一数据距离实现全面的群体免疫仍然有所不足，因此总理责成相关部门，继续加强对疫苗接种工作的宣传解释力度。

    根据此前报道，由于新型冠状病毒变种出现，哈萨克斯坦将从12月3日起加强防疫限制措施

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    政府 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!