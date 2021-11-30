日本首次确诊奥密克戎毒株病例 盐野义制药公司已在探讨研发针对奥密克戎疫苗

哈通社/努尔苏丹/11月30日-- 据共同社消息，据日本政府相关人士透露，关于从纳米比亚抵达成田机场的一名30多岁男性感染的新冠病毒，经过解析30日确认是新型变异毒株“奥密克戎”。

共同社报道称，盐野义制药公司30日透露，已在探讨研发应对新冠病毒新型变异毒株«奥密克戎»的疫苗。该公司为了让自行研发的新冠疫苗投入实用，正在开展最后阶段的临床试验，同时还将防备奥密克戎毒株疫情蔓延。

盐野义计划2021年度内实现新冠疫苗投入使用。此外还结合形势变化，已开始准备生产应对奥密克戎毒株的疫苗的有效成分。

除疫苗外，盐野义还在研发遏制新冠病毒增殖、防止重症化的口服型治疗药。公司将加紧确认口服药对新型变异毒株的有效性。

盐野义公关负责人表示，最优先的是实现目前正在研发的疫苗投入实用，但«也将推进能够应对奥密克戎毒株的相关准备工作»。

对此，日本首相岸田文雄在30日的自民党高层会议上强调，鉴于新冠病毒新型变异毒株«奥密克戎»的急速蔓延，“我们仍处于危机的正中。将打起精神采取应对措施 ” 。

在边境口岸防疫对策方面，日本政府30日开始以全世界为对象禁止外国人新入境等，加强了措施。岸田表示：«这是临时的罕见措施。为了能获得国民的理解，我们将认真进行说明。»