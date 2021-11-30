阿尔-法拉比雕像在首都努尔苏丹揭幕

哈通社/努尔苏丹/11月30日 —— 中亚著名学者阿布·纳斯尔·阿尔·法拉比雕像30日在首都学生宫广场正式揭幕。

据了解，雕像以纯铜打造，高9.5米（含基座）。

国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫、努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫、教育和科学部部长阿斯哈特·阿依玛汗别托夫，以及学者们和媒体代表出席了雕像揭幕仪式。

国务秘书在讲话中指出，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在《伟大草原之国7大优势》署名文章中赞扬了阿尔·法拉比的遗产，而托卡耶夫总统2020年签署命令，隆重庆祝了学者诞辰1150年。

据悉，阿布•纳斯尔•穆罕默德•伊本•穆罕默德•阿尔•法拉比（波斯語：ابو نصر محمد بن محمد فارابي‎ Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad al Fārābī，872年-950年12月14日至951年1月12日之间），西方称为阿尔法拉比乌斯（拉丁语：Alpharabius），是喀喇汗王朝（870—1213年）初期著名医学家、哲学家、心理学家、音乐学家。

阿尔·法拉比出生于今天的哈萨克斯坦共和国突厥斯坦州沃特拉尔市，出身于当地的钦察部。沃特拉尔被阿拉伯人称为法拉布，阿布•纳斯尔•阿尔•法拉比的含义即为——来自法拉比的“阿布纳斯尔”。

阿尔·法拉比一生钻研哲学、医学、心理学、艺术，著有160多本著作，为人类文明的发展作出了无与伦比的贡献，被尊为伊斯兰哲学的“第二导师”（“第一导师”为亚里士多德）。后世创作出《大医典》的著名医学家伊本•西那将法拉比称之为启蒙导师。

阿尔法拉比是哈萨克斯坦历史上最著名的人物之一。目前哈萨克斯坦最知名的高等学府——阿尔法拉比大学，便是以他的名字命名的。