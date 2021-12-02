哈萨克斯坦之友俱乐部会议在蒙古国举行

哈通社/乌兰巴托/12月2日 – 哈萨克斯坦之友俱乐部会议日前在蒙古国首都乌兰巴托召开。

据哈萨克斯坦外交部消息，此次活动由哈萨克斯坦驻蒙古国大使馆组织举办，旨在庆祝哈萨克斯坦共和国独立30周年以及哈萨克斯坦共和国首任总统日。

活动邀请了蒙古国第三任总统恩赫巴亚尔在内的诸多知名公众人物、政治家以及当地哈萨克侨民代表等出席。

活动期间，哈驻蒙古国大使向与会人士们介绍了哈萨克斯坦独立30年来，在政治经济社会等各领域取得的成就，以及近几年来不断推进的政治体制民主化改革进程的发展情况。

大使还强调了哈萨克斯坦和蒙古之间的高度信任和尊重，并表示相信哈萨克斯坦之友俱乐部作为联通两国人民的金色桥梁，通过科学、文化、文学和其他项目加强哈萨克斯坦和蒙古人民之间的合作，促进两国共同利益，加强双边关系。

消息称，哈萨克斯坦之友俱乐部的宗旨是拉近哈萨克斯坦与蒙古国人民之间的双边关系，组织联合活动，宣传两国之间共有的游牧文化传统，并为蒙古国人民有关哈萨克斯坦现代化发展的各类信息。

活动期间还举办了纪念哈萨克斯坦独立30周年的图片和书籍展。

【编译：木合塔尔·木拉提】