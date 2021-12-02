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    12:30, 02 12月 2021 | GMT +6

    乌兹别克斯坦采取限制措施 呼吁国民居家庆祝新年

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    哈通社/塔什干/12月2日 – 乌兹别克斯坦呼吁国民今年在家中庆祝新年。

    乌兹别克斯坦卫生部发布消息，呼吁该国公民在新年期间留在家中，与家人一起庆祝2022年新年的到来。

    «我们建议所有国民，与家人一起在家中迎接2022年新年的到来。这是为了保护公众的身体健康，确保阻断新冠病毒的传播途径。»乌卫生部消息称。

    根据乌兹别克斯坦抗疫特别委员会的决定，从12月3日-1月10日，乌兹别克斯坦将暂停与一些发现奥密克戎新型毒株的国家/地区的国际航班（包括过境航班）。

    受限的航班分别来自香港、博茨瓦纳、津巴布韦、莱索托、马达加斯加、莫桑比克、纳米比亚、埃斯瓦蒂尼、坦桑尼亚和南非等国家/地区。

    在此期间，上述国家/地区的公民或永久居住的无国籍人士，以及在过去14天到访过这些地方的其他国家公民，都不允许进入乌兹别克斯坦。

    航班恢复时间将取决于疫情情况。

    另据特别委员会的决定，入境乌兹别克斯坦的人员必须：

    -随身携带72小时以内的核酸阴性检测证明；

    -没有核酸报告的乘客需要在机场、火车站和边检站做快速检测确认是否被感染。

    此外，从澳大利亚、奥地利、比利时、英国、德国、丹麦、以色列、意大利、荷兰、捷克和埃及进入乌兹别克斯坦境内的旅客，在符合上述要求的情况下，要在家中或在酒店隔离10天，费用自理。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    中亚 乌兹别克斯坦 黄金储备 新型冠状病毒
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