二战遗留炸弹在慕尼黑火车站附近爆炸

哈通社/努尔苏丹/12月2日--一枚二战时期遗留下来的炸弹在德国慕尼黑火车总站附近爆炸，造成四人受伤，其中一人伤势严重。

据法新社报道，德国消防单位表示，慕尼黑主要火车站附近一处工地今天（1日）发生爆炸，工人在地面钻探时挖到一枚二战炸弹，造成4人受伤，其中1人伤势严重。

当地媒体报导，从数公里远的地方就可以听到爆炸声响，炸弹炸出的碎片散落到数百公尺远的地方。根据新闻画面，铁轨旁冒出一团浓烟。

德国铁路公司（Deutsche Bahn）已暂停几条受到影响铁路线的服务。

根据消防单位，炸弹是在所有火车往返车站必会行经的一座桥梁附近爆炸。

二战结束至今约75年，德国各处还是有零星未爆弹，通常是在施工时发现。然而，大多数的炸弹都是在爆炸前就被专家拆除。

去年，德国在电动车大厂特斯拉（Tesla）第一座欧洲厂房的未来落脚处，即德国首都柏林郊外的地点，发现7枚二战炸弹。

去年，有关当局也在科隆（Cologne）与多特蒙德（Dortmund）拆除了体积颇大的炸弹。

2017年，德国在法兰克福发现一枚重达1.4吨的炸弹，当时疏散6万5000人，是自1945年二战结束以来，欧洲规模最大的疏散行动。