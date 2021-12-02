哈萨克斯坦卫生部计划加强对烟草广告的监管

哈通社/努尔苏丹/12月2日 – 在2021~2025年《健康的民族》国家计划框架下，哈萨克斯坦卫生部拟加强对香烟制品广告的监督管理工作。

卫生部在针对哈通社问询的回应函中表示，为了有效贯彻落实国家计划第四个方向《发展大众体育运动并倡导健康生活方式》相关工作，将拨款15.61亿坚戈资金。

这笔资金将用于以下11个项目的落实：

1. 根据世界卫生组织慢性非传染性疾病阶梯式监测(STEPS)方法，开展针对非传染性疾病流行因素的研究分析并采取相应措施；

2. 扩大公众获得生殖健康信息的机会；

3.落实《健康城市和地区》项目；

4.落实《积极推动健康生活方式的学校》项目；

5.落实《健康大学》项目；

6. 为学龄前和学龄儿童制定和实施健康生活项目；

7.接见欧洲经验，开展研究和分析并采取有效措施预防和阻断年轻人对新型毒品上瘾的风险；

8.借助电子平台推广健康生活方式；

9.制作各类节目，通过媒体和网络社交平台传播健康生活方式的信息，替身国民公共维生素养；

10.按照全球青年烟草研究和全球成人烟草研究相关标准，开展对13~15岁未成年人烟草使用情况的调查；

11. 实施一系列减少烟草消费的措施，包括：在社会中引入 100% 无烟环境、对烟草广告实施监管和控制、禁止在公共场所吸烟等。

卫生部指出，为了能够有效落实上述11项措施，将制定旨在发展健康生活方式的路线图方案。

卫生部强调称，相关措施的实施将有助于提高哈萨克斯坦人的预期寿命，减少非传染性疾病的发病率，提升公民的工作能力并减少残疾。

【编译：木合塔尔·木拉提】