哈萨克斯坦央行将推出“毡房”和“礼炮一号”纪念币

哈通社/努尔苏丹/12月2日 —— 哈萨克斯坦中央银行近日将发行«KIIZ ÚI（毡房）»和«SALIÝT-1（礼炮1号）»纪念币。

关于«毡房»纪念币：

面值为5000坚戈和500坚戈的《毡房》纪念币属于央行发行的主题为《草原宝藏》系列。毡房是突厥游牧民族保留了数百年的传统聚居地，描绘了人与世界、日常生活和文化之间的关系。

纪念币正面印有大草原和毡房形象以及哈萨克斯坦共和国国徽，下方印有纪念币面值及其他相关信息；背面则描绘了毡房内部装饰，以及游牧民族的日常生活。

5000坚戈纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重1000克，直径100毫米，共发行350枚。

500坚戈纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行5000枚。

关于«礼炮1号»纪念币：

面值为500坚戈、200坚戈和100坚戈的《礼炮1号》纪念币属于央行发行的主题为《太空》系列，该纪念币旨在纪念人类发射的第一个地球空间站--礼炮1号满50周年。

纪念币正面描绘了一幅象征着人类与宇宙统一的构图，代表着过去与现在的联系；背面描绘了«礼炮1号»空间站并印有«BAIKONUR»和«1971-2021»字样，其周围印有哈萨克文、俄文和英文的国家名称（«哈萨克斯坦共和国»）铭文。

500坚戈纪念币由41.4克银和26.8克钽制成，以精制硬币（рrооf）标准打造，净重14.6克，直径38.61毫米，共发行2500枚。

200坚戈纪念币由MN 25白铜以半精制硬币（рrооf-like）标准制作，净重15克，直径33毫米，共发行10 000枚。

100坚戈纪念币由MNC 15-20镍银合金以«优质非流通纪念币» 标准制作，净重11.17克，直径31毫米，共发行100 000枚。

两款纪念币由国家铸币厂负责制造，将按照收藏品价格以及外包装出售发行，配有国家、俄语和英语国家 NBK 的数字质量证书，同时也允许以币面所表明的面值在所有银行进行流通交易。

【编译：达娜】