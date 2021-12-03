经合组织警告新冠奥密克戎毒株或将威胁经济复苏

哈通社/努尔苏丹/12月3日 -- 经济合作与发展组织(OECD)当地时间12月1日在其最新发布的经济展望报告中下调2021年世界经济增速，并警告新冠病毒变异株奥密克戎毒株可能将对经济复苏构成威胁。

总部设在巴黎的经合组织在报告中将2021年的经济增速由之前的5.7%调降至5.6%；2022年的经济增速将保持在4.5%。经合组织认为全球健康卫生状况仍存在不确定性，新冠疫苗接种覆盖率低的地区可能会产生新的变异毒株。

经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩对奥密克戎毒株的传播表示担忧，认为这种毒株正在进一步增加已经很高的不确定性和风险，可能将威胁经济复苏。美国、法国、韩国、日本等经合组织成员国已陆续确诊奥密克戎毒株感染病例。

经合组织在报告中认为，新冠疫苗接种仍是施政重点，报告敦促改善公共卫生管理和国际协调水平，确保全球范围内快速有效接种新冠疫苗。

经合组织还对通货膨胀问题予以关注，认为通货膨胀率的继续上升会迫使主要央行提前收紧货币政策，而收紧幅度或会超过预期。如果风险没有进一步加大，经合组织成员国的整体通胀率可能从接近5%的峰值回落，预计将于2023年下降至3%左右。

经合组织敦促货币政策制定者对容忍通货膨胀数据在多大程度上超出预期目标的问题进行明确沟通。经合组织还预期，随着需求正常化、产能增长和劳动力市场的恢复，供应方面的限制和短缺有可能在2022年至2023年有所缓和。

经合组织调低了美国的经济增速，将2021年和2022年美国经济增长预期分别从6%和3.9%下调至5.6%和3.7%。经合组织还预计欧元区2021年、2022年和2023年的经济增速分别为5.2%、4.3%和2.5%。