在线哈萨克斯坦电影周在伦敦开幕

哈通社/努尔苏丹/12月3日--关于哈萨克电影历史和现代趋势的圆桌讨论会在伦敦举办，并在其框架下组织的在线哈萨克斯坦电影周在伦敦开幕，以纪念哈萨克斯坦独立 30 周年。

活动在沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂的支持下，由哈萨克斯坦驻英国大使馆组织举行。

圆桌会议由哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫主持，乔治华盛顿大学教授彼得罗尔·伯格、阿伯里斯特威斯大学电影研究名誉教授比吉特·比乌梅斯和伦敦玛丽女王大学视觉文化博士阿西娅·伊森贝尔德耶娃等出席会议。

叶尔兰•伊德里索夫表示，哈萨克文化以丰富的口头艺术和与自然融为一体的固有传统而著称，这些传统已融入哈萨克人民生活的方方面面。如今，这一传统越来越多地转向电影。

在伦敦开幕的在线哈萨克电影周将放映哈萨克斯坦电影中的经典作品，以及近期获得国际奖项的电影。

电影周的第一天放映的作品是《苏丹贝巴热斯》，该片讲述的是一个钦察男孩曾被奴役，后来成为埃及统治者，并在经历过关于权力、爱、失望和对家乡的思念等人间冷暖之后，回到他祖先居住的地方、他的家乡—哈萨克草原的故事。

电影周框架下放映的所有电影均为英语、哈萨克或俄语，并带有英语字幕。

【编译：阿依波塔】