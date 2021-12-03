疫情形势凶猛 德国拟全面强制接种疫苗

哈通社/布鲁塞尔/12月3日 -- 德国总理安格拉·默克尔 周四（12 月 2 日）表示，未接种疫苗的人将不能进入非必需品商店以及文化和娱乐场所，而且议会将考虑全面强制接种疫苗，以遏制日增超过 7万人的疫情。

为避免实施封锁，对德国经济的脆弱复苏造成影响，德国领导人决定让完全接种疫苗的近69%的人口，以及那些有证据表明已从冠病中康复的人在屋限制条件下，光顾如常开放的商店。

默克尔在新闻发布会上说：«感染人数已经稳定下来，但人数仍太高了。»

默克尔说，将要求一个道德委员会起草立法，使疫苗接种成为强制性的。联邦议院最迟将在明年二月对这项有争议的立法进行辩论和表决。

德国最新的民调结果显示，大多数德国民众赞成强制新冠疫苗接种和更严格的防疫措施。71%的受调查者赞成对所有成年人实行强制新冠疫苗接种，这比上个月的调查结果增加了14个百分点。在各政党之间，除右翼的德国选项党外，其他政党的支持者均普遍赞成强制疫苗接种。

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所2日发布的数据，德国累计确诊新冠肺炎病例5977208例，累计死亡102178例，全国7天内每10万人发病率为439.2。