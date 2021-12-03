托卡耶夫总统：向遇到困难的人伸出援手是我们传统的美德

哈通社/巴甫洛达尔/12月3日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日向“慷慨之心”颁奖典礼致贺词。

哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃宣读了总统的贺词。

总统在贺词中说：“我向大家就在祖国独立30周年之际举行的全国性慈善活动的圆满结束表示祝贺！这是旨在提升我们人民的崇高品质，并动员许多人做好事的全国性活动。独立30周年以来，国家开展了具有重要社会意义的具体工作。 ”

托卡耶夫总统指出，该全国性慈善活动在1年内获得了300多万国民的支持，并成功组织了1.5多个慈善活动，向20多万人提供了援助。

总统还表示，疫情暴发期间，国民展现了团结的力量。众多慷慨的人士们对遇到困难的人群伸出了援手。与此同时，他还高度评价了“AsarUm ” 和“Қарекет ” 慈善基金的工作。

“实际上，向遇到困难的人伸出援手是我们传统的美德。该全国性慈善活动虽然已结束，但是我相信惠及更多人的善行活动将继续进行下去。我向那些对人民表示同情和关怀的公民表示诚挚的感谢。祝愿大家身体健康，繁荣昌盛！ ” 托卡耶夫总统在贺词中说。

【编译：小穆】