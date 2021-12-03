欧盟宣布对白俄罗斯新一轮制裁

哈通社/努尔苏丹/12月3日 —— 据中新社报道，针对欧盟宣布对白俄罗斯实施新一轮制裁措施，白俄罗斯外交部当地时间2日发表声明指其荒谬，并表示将采取强硬反制措施。

欧盟2日宣布，对白俄罗斯实施第五轮制裁，其中包括11家法人实体和17名个人。欧盟方面表示，“不会容忍第三国企图将难民问题用于政治目的，并谴责所有针对欧盟边界的混合攻击。 ” 欧盟还同时警告白方称，如果情况没有改善，将继续扩大制裁。

此外，美国宣布自2日起对白俄罗斯实施新的制裁。英国、加拿大当天也宣布加入对白方制裁。

俄新社报道称，至此欧盟对白俄罗斯实施的制裁名单上总共包括26家机构和183名个人。制裁对象在欧资产被冻结，受制裁的个人被禁止入境欧盟，欧盟个人和企业不得向制裁对象提供资金。

2020年白俄罗斯总统大选后，白与西方国家关系急剧恶化，欧盟、美国、英国、加拿大等不承认选举结果，已先后多次针对部分白官员和企业实施制裁。

白俄罗斯外交部2日在其官网发表声明说，欧盟对白俄罗斯实施新一轮制裁荒谬且难以理解，白方将采取强硬且适当的反制措施。

声明说，欧盟官员臆想出白俄罗斯对其“侵略 ” ，无视白方为遏制非法移民而提出的建议和采取的措施努力，无视全球难民危机的真正原因，将所有责任推卸给白方。欧盟继续“妖魔 化 ” 白俄罗斯，其制裁目的就是要在经济上扼杀白俄罗斯，是欧盟玩弄地缘政治以及实现其商业利益的手段。

近期，大批来自中东等地区的难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，前往西欧。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量难民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白方实施的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。