政府总理主持召开改善投资环境理事会会议

哈通社/努尔苏丹/12月3日--据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明3日主持召开了改善投资环境理事会会议。

会议就发展可再生能源，以及哈萨克斯坦在COP26气候峰会框架内的承诺，即向低碳经济转型等相关问题进行了讨论。

会上，美国商会执行董事多丽丝·布拉德伯里、国际货币基金组织（IMF）驻哈萨克斯坦总代表尼古拉·布兰申、国际能源署执行主任法提赫·比罗尔、经济合作与发展组织税收政策与管理中心主任帕斯卡·圣塔曼、欧洲复兴开发银行驻哈萨克斯坦办事处负责人侯赛因·奥兹坎、意大利驻哈大使马尔科·阿尔贝蒂、荷兰驻哈大使安德烈·卡斯滕斯，以及埃尼（Eni）等企业代表出席会议，并就发展«绿色经济»，以及在可再生能源领域吸引外资的前景问题发表了讲话。

与会方就脱碳进程的组织、立法和财政方面的分配，哈萨克斯坦在减少排放，优化能源平衡，以及进一步增加可再生能源和 «绿色»经济发展领域的投资问题进行了讨论。

据悉，马明在此前苏格兰格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）期间指出，哈萨克斯坦将在2030年把可再生能源的份额从3%增加至15%，种植20亿棵树木，并在2060年实现碳中和。

总理对此指出，哈萨克斯坦已采取多项措施改善投资环境，以吸引外资和先进技术发展替代能源。

根据结果，总装机容量为600兆瓦的25个项目于2020年投入使用，投资额超5.1亿美元，并计划在2021年底再启动总装机容量为450兆瓦的22个项目，投资额为4.45亿美元。

«到2030年，哈萨克斯坦将启动180多个可再生能源项目，其总容量为9吉瓦。毫无疑问，我国将及时履行其在COP26框架下的承诺。»马明说。

【编译：达娜】