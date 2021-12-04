突厥斯坦拟设立与立陶宛首都间的直航航线

哈通社/突厥斯坦/12月4日 – 立陶宛驻哈萨克斯坦总领事吉达斯·凯鲁斯豪斯卡斯日前对突厥斯坦市进行了工作访问。

突厥斯坦州副州长拉希德·阿尤珀夫与来自波罗的海国家的这位外交官举行了会晤，双方就哈立两国间各领域合作事项的现状和发展前景等深入交换了意见。

拉希德·阿尤珀夫指出，2018年至今，突厥斯坦州已经吸引了超过35亿美元的外来投资。

他表示，在突厥斯坦州境内，立陶宛企业有很多的投资机遇。当地尤其期待能够与立陶宛开展旅游领域的合作。

拉希德·阿尤珀夫向吉达斯·凯鲁斯豪斯卡斯提议，开通突厥斯坦市至立陶宛首都维尔纽斯的直达航线，并提供针对游客的双向套餐。

«我们欢迎所有立陶宛投资者来突厥斯坦投资。»他说。

副州长还建议，可以先举行一次两国之间在线模式的企业家论坛或者会议，讨论相关的议题。

立陶宛总领事则表示，他对突厥斯坦州近几年的发展情况有所了解，也会将此行所获得的新信息，及时的提供给立陶宛的企业家和投资者们。

吉达斯·凯鲁斯豪斯卡斯强调，期待双方之间的友好合作关系将会继续深化。

【编译：木合塔尔·木拉提】