多国陆续发现奥密克戎毒株 世卫组织呼吁慎重应对杜绝恐慌

哈通社/努尔苏丹/12月5日 -- 奥密克戎变种毒株扩散，打乱各国重启经济步伐，国际货币基金组织可能下调今明两年全球经济增长预测。世界卫生组织则呼吁各国，面对奥密克戎病毒应该谨慎而不是恐慌，同时强调全球主流病毒仍然是德尔塔。

欧洲累计冠病确诊人数已破7500万。其中，挪威日前暴发超级传播事件：120人出席在首都奥斯陆举办的圣诞派对后，13人确诊感染奥密克戎病毒，另外有17起疑似病例，当地卫生官员表示，这120名参与者已完成疫苗接种，并在入场前进行自我检测，没有人违规。

美国至今共有11个州出现奥密克戎感染例。专家则警告，冬季到来加上人们聚在一起欢度佳节，德尔塔变种毒株仍是最大威胁。美国疾病控制与预防中心主任瓦伦斯基说：«我知道新闻主要集中在奥密克戎病毒，但我们应该牢记，目前全国99.9%病例来自德尔塔变种毒株，德尔塔继续推高全国范围内的病例，尤其是在未接种疫苗的人群中传播。»

《韩国联合通讯社》报道，韩国过去一天新增5128起确诊病例，比一个星期前多出1200起左右。重症患者连续五天超过700个。另外，再有43人死于冠病。当地至今也发现12起感染变种毒株奥密克戎的病例。在疫情防控形势十分严峻的情况下，韩国明天（6日）起，将实施为期四个星期的防疫加强措施，首都圈和其他地区的私人聚会人数限制分别为六人和八人；餐厅、咖啡馆等场所，实施防疫通行证制度。

英国收紧入境管制措施，所有抵境者须在出发前的48小时内进行冠病检测，以遏制冠病变种毒株奥密克戎的扩散。新规定将从当地时间星期二凌晨4点起生效。此外，尼日利亚从当地时间星期一凌晨4点起，被列入«红色名单»，所有在过去10天内到过尼日利亚的访客暂时被拒入境。从尼日利亚抵境的英国或爱尔兰的公民和居民则须在酒店隔离十天。

在澳大利亚则爆发了反疫苗政策示威。数以千计的民众走上墨尔本街头，抗议政府要求民众须接种疫苗，才能进入酒店和零售场所。要在医疗等领域工作也须完成疫苗接种。澳大利亚药品监管单位批准让5到11岁的儿童，接种剂量较少的辉瑞冠病疫苗。澳洲卫生部长亨特说，一旦获得澳洲免疫技术咨询小组批准，政府将从明年1月10日起，为这个年龄层的儿童接种辉瑞疫苗。

欧洲联盟、美国、以色列和加拿大早前已批准为这个年龄层的儿童接种疫苗。

世界卫生组织强调，奥密克戎似乎具有很强的传染性，但正确的反应是做好准备而不是恐慌。