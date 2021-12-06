法国登山者在勃朗峰捡到宝藏 八年后终定归属

哈通社/努尔苏丹/12月6日--一名法国登山者8年前在勃朗峰法国一侧沙莫尼市辖区发现一盒宝石，随后上交警方。近日，沙莫尼市政府依照法律，与这名登山者平分了这盒价值不菲的宝物。

法新社12月4日援引沙莫尼市市长埃里克·富尼耶的话报道，这些宝石本周被平分为两份，每份价值大约15万欧元（约合108万元人民币）。他称赞登山者上交宝石的«诚实»举动。

这名不愿公开姓名的登山者2013年9月在勃朗峰一处冰川发现一个金属盒，里面装有绿宝石、红宝石和蓝宝石。这些宝石分装在一个个印有«印度制造»字样的小袋子里。他随后将这批宝石交给当地警方。

依据法国法律，发现两年后仍找不到主人的财物由发现者和发现地属地政府平分。

1950年11月和1966年1月各有一架印度航空公司飞机在勃朗峰坠毁，分别造成48人和117人遇难。多年来，不断有登山者捡到与两起空难相关的物品，包括飞机残骸、行李，甚至发现人体遗骸。

装有宝石的盒子据信来自1966年1月坠毁的那架从印度孟买飞往美国纽约的飞机。

据法国«本地»新闻网站2018年2月的一篇报道，法国方面曾表示要联系印度方面寻找宝石主人，上述登山者曾为发现宝石多年后仍无法确定归属而沮丧。法新社报道未说明为何这批宝石被发现8年后才确认归属。