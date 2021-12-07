乌兹别克斯坦总统参访哈萨克斯坦政府数字化办公中心

哈通社/努尔苏丹/12月7日 – 乌兹别克斯坦总统7日晚参观访问和哈萨克斯坦政府数字化集成办公中心。

据总理官网消息，正在对哈萨克斯坦进行访问的乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫7日晚在哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明、数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛以及贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫的陪同下，对哈萨克斯坦共和国政府数字化集成办公中心进行了参观访问。

参访期间，巴格达特·穆辛向乌兹别克斯坦共和国代表团一行人员介绍了哈萨克斯坦共和国政府数字化集成办公中心的基本任务和设计用途。特别是该中心在信息自动化、监管、预测和大数据方面的各项功能等。

期间，穆辛还介绍了《通过数字化、科学和创新实现技术突破》国家项目的主要方向、数字政府服务的革新以及一个对疫苗接种工作进展情况进行数字检测的项目。

贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫介绍了数字化集成办公中心的国内外贸易分析平台。据其介绍，通过该平台，政府可以对重要的民生商品价格变动做出准确预测。

乌兹别克斯坦总统一行还听取了其他一些部门对该中心各自相关功能模块的介绍。

【编译：木合塔尔·木拉提】