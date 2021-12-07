日本拟不再允许留学生免税购物

哈通社/努尔苏丹/12月7日--据共同社报道，日本政府和执政党5日就针对访日外国人的消费税免税制度敲定了方针，将把外国留学生等长期逗留者排除在对象之外。至今允许在入境半年内免税购物，但因为确认是否为对象人群的作业繁琐，且留学生倒卖免税品的行为泛滥，因此在2022年度税制修改时将调整该制度。

根据现行制度，长期逗留的留学生除了打工等的人之外，允许在入境半年内免税购物。免税店在销售时需确认留学生是否在打工，要花费许多人力，因此有意见要求改善。此外客人流向不认真确认的店铺，也有人对这种不公平表示不满。

国税厅去年4月采用了顾客信息电子化机制，发现许多留学生可疑的«爆买»现象。据称可能是大量购买免税品，以含消费税的价格倒卖赚取差价。

政府和执政党将通过修改税制来改善这种情况。具体做法是将至今外汇法规定的只要是«非居住者»就可免税购物的条件，缩小为在留资格90天以内«短期逗留»的游客等。因新冠新变异病毒«奥密克戎毒株»的出现，无法预测何时重新接纳访日游客，但为迎接旅游需求的恢复期，将调整制度希望能有助于妥善运用。