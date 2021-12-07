中国北京市已建立奥密克戎检测储备

哈通社/北京/12月7日 —— 据新华社报道，为做好奥密克戎变异株的防控，中国首都北京市已经建立了突变株的检测储备，能够在第一时间对奥密克戎变异株做出快速鉴定。

据报道，6日举行的北京·香港经济合作研讨洽谈会卫生健康合作高层研讨会聚焦新冠病毒变异株，特别是奥密克戎变异株流行背景下的防控策略、救治经验等方面的内容。

会上，市疾控中心北京全球健康中心办公室主任杨鹏介绍，目前，国外疫情高发，国内多地报告本土病例，本市也面临着境外、境内疫情输入的双重风险。“为做好奥密克戎变异株的应对准备，我们已经建立了突变株的检测储备。通过变异位点的检测，能够在第一时间对奥密克戎变异株做出快速鉴定。”

第一时间发现、第一时间控制，对于疫情防控具有至关重要的作用。杨鹏介绍，本市已经形成了全链条分工明确、高效衔接的病例报告和调查流程。疾控部门以“逢阳必报、逢阳即报、接报即查、先管后筛”为原则，组织开展阳性标本复核，同步启动调查和管控。“流行病学调查是疫情有效防控的核心基础，一旦发生疫情，本市疾控应急队伍将在2小时内到达现场，4小时内完成流行病学核心信息调查，24小时内完成流行病学调查。”

在病例管理方面，本市建立了市区两级的定点医院，其中市级有3所、区级有17所。据北京地坛医院感染中心副主任陈志海介绍，自2020年1月19日收治第一例新冠肺炎病例以来，至今年12月5日，地坛医院累计收治确诊病例871例，无症状感染者196例。“在医疗救治上坚持中西医结合的治疗手段。病例治愈出院后继续进行14天隔离管理和健康状况监测，出院后第2周、第4周到医院随访、复诊。”

据悉，京港卫生健康合作专题活动已经连续成功举办了十二届。多年来，京港双方围绕健康促进、社区卫生服务、药事政策与管理、卫生与服务效能评价、互联网+卫生治理等共同关注的主题深入交流，在信息共享、人才培养等方面取得了诸多务实成果。