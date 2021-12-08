哈萨克斯坦女性企业家数量大幅增长

哈通社/努尔苏丹/12月8日 –哈萨克斯坦女性企业家数量较去年增长了接近15%。

据统计分析网站Finprom数据，今年前十月份全哈共1.02万名法人登记注册，其中 完全由 29 岁以下女性负责运营的法人单位较去年同期增长14.5%。

所有注册法人当中，83%的法人实体处于运营状态，即8500家，增长14.2%。其中，城镇经营企业7.6万家(年均增长12.8%)，农村经营企业853家(年均增长28.1%)。

以行政区域划分，大多数现由年轻女性所有的实体企业在阿拉木图运营，达2400家，比去年同期增长14.5%，与努尔苏丹（2000家公司，增长10.1%）和奇姆肯特（650家公司，增长23.1%）分别名列前三位。

大多数企业家从事批发/零售贸易以及汽车修理，该行业有3000家公司，年增长11.7%。重点行业中，排名第二的是建筑业(984家企业，年增长5.5%)，第三位是教育行业(612家企业，年增长21.4%)。

此外，专业、科学和技术活动以及行政和支助服务活动也被列入前五名。

妇女创业问题对哈萨克斯坦来说极为重要。据国家经济部称，突厥斯坦州已经成立了一个妇女创业发展中心。女性将从中心获得创业和经营方面的建议和指导。预计该地区女性业家的数量将有所增加，并将出现新的就业机会。