哈萨克斯坦将加强对商品交易所的要求

哈通社/努尔苏丹/12月8日 – 《针对交易所交易发展和完善问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改法案》8日获得哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）二读通过。

该法案此前已于2021年11月24日获得议会一读通过。

法案旨在提高对商品交易所的要求和透明度，为交易所交易的发展创造竞争环境和条件，以及增加交易所的交易量。

其中的具体修订内容包括：对交易所商品概念的修订；增加保障国内生产上无阻碍参与交易所交易的内容；增加对商品交易所活动的要求；规定引入统一的外汇交易规则和贸易和一体化部管理外汇交易规则的权限，以及违反规则的规则；明确外汇交易中的市场关系和竞争原则等。

与此同时，修订案还专门指定了一个交易所为碳单位交易所。

修订案在增补修订上述内容的同时，还在多项法律条款中增补了关于个人数据保护方面的规范内容。因此修订案的标题也被修正为《就贸易、交易所交易发展和个人数据保护的一些立法行为对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案。

马吉利斯所有的委员会都对法案内容提出了积极的建议。

【编译：木合塔尔·木拉提】