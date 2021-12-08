哈萨克斯坦总统特使对柏林进行工作访问

哈通社/努尔苏丹/12月8日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汗诺夫8日对德国进行工作访问。

访问框架下，总统特使同德国联邦总统办公厅、外交部代表和议员进行了会面。

会谈中，双方就双边和多边合作关系热点问题进行了深入讨论，并就进一步扩大努尔苏丹与柏林之间的经济合作，其中就进一步促进脱碳经济和应对气候变化领域相互合作问题达成了共识。

同德国联邦议院议员举行的圆桌会议上，哈兹汗诺夫向德国议员介绍了哈萨克斯坦独立30周年以来取得的成就和托卡耶夫总统的指示下正在落实的改革进展。

“哈萨克斯坦正在落实旨在加强民主，以及保障法治和改善国家管理体系领域的一系列改革进程。”他说。

德国联邦议院议员、“德国-中亚”议会间友谊小组主席曼弗雷德·格伦德指出，哈德两国之间的合作关系持续高速发展中。他强调，新当选的德国议员将为双边合作关系的发展做出努力。

最后，哈萨克斯坦总统国际合作事务特别代表出席了主题为“哈萨克斯坦独立30周年-成果、目标和挑战”的柏林欧亚论坛第33次会议，并发表讲话。

柏林欧亚论坛主要就减少疫情对经济发展的影响和商业支持，以及制定新的经贸合作方案问题进行了讨论。

与会者就创造良好的投资环境、基础设施发展、国家与投资商之间的透明对话和出口支持等优惠政策进行了进一步了解。

论坛框架下，哈兹汗诺夫同德国领头企业领导人举行了双边会谈，并就能源、工业数字化和自动化领域投资项目落实前进进行了讨论。

根据访问结果，哈萨克斯坦驻德国大使馆举行了独立30周年招待会。

【编译：小穆】