日本团队研发黑光灯照射测新冠病毒的口罩

哈通社/东京/12月8日 —— 据共同社报道，日本京都府立大学校长冢本康浩（52岁）的团队日前研发了一种口罩，使用发出紫外线的黑光灯照射后，附着新冠病毒之处会发光。

据报道，渗入口罩内部的鸵鸟“抗体”捕捉到病毒，然后发光。今后将推进实用化研究，力争能作为判断是否感染的方法。该团队希望获得政府批准，最快明年发售。

据冢本介绍，该抗体是与病毒结合后会使其无法发挥毒性的蛋白质。鸵鸟产生各类抗体的能力较强。冢本团队去年2月给雌鸵鸟注射了灭活病毒，成功从鸟蛋中提取了大量应对新冠的抗体。

团队此次研发了能够浸润鸵鸟抗体的特殊滤层，还制成了附着荧光色素的鸵鸟抗体。

使用方法与机制是：（1）佩戴口罩。若被感染，那么滤层上的抗体就与病毒结合。（2）消毒后取出滤层，以喷雾方式喷上附着荧光色素的抗体。（3）荧光色素仅残留在病毒周围，使用黑光灯照射后发光。

团队对32名感染者佩戴了8小时的口罩分别实施约7～10天的实验，确认所有人的口罩都发光。感染后随着时间流逝，病毒量减少，同时光亮也减弱。健康人士使用过的口罩则没有反应。冢本佩戴的口罩也曾发光，经PCR检测确认实际上为阳性。

今后，该团队将对约150人进行测试，进一步验证性能。冢本表示：“鸵鸟抗体成本比较低，可以量产。想做成今后谁都能轻松使用的检测试剂盒。”