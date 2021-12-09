外交部长出席第二届“中亚-意大利”部长级会议

哈通社/塔什干/12月9日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德8日率团出席在塔什干举行的第二届“中亚-意大利”部长级会议。

消息称，中亚五国外交部领导人和意大利外交与国际合作部长路易吉·迪马约，以及欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉出席了会议。

会谈中，各方就区域和国际合作热点问题，其中联合应对疫情、恢复经贸和投资合作，以及中亚国家与意大利之间的优先合作问题进行了深入讨论。与此同时，与会者注重关注了阿富汗局势。

哈萨克斯坦外长讲话中指出，中亚国家应进一步加强过境运输、农业、创新科技和替代能源领域的相互有效合作发展。此外，特列吾别尔德强调了意大利在加强中亚和欧盟之间的能源、交通运输和科技领域相互合作发展中发挥的重要作用。

会议框架下，哈萨克斯坦卫生部副部长阿加尔·黑尼亚特和外交部投资委员会主席叶尔兰·仔尼什夫出席了主题为“医疗保健领域优先问题和制定抗击新冠疫情联合行动”和“意大利和中亚国家之间的经济合作”的分组会议。

会议结束后，外长分别会见意大利外交与国际合作部长路易吉·迪马约和欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉，并就双边和多边形式合作问题进行了讨论。

【编译：小穆】