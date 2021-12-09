政府总理出席阿克莫拉州新工厂开业仪式

哈通社/努尔苏丹/12月9日—据政府总理官网消息，在庆祝独立30周年之际，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明应托卡耶夫总统指示，对阿克莫拉州进行工作视察。

马明在独立30周年纪念活动期间发表讲话时指出，阿克莫拉州是哈萨克斯坦最重要的农工业区之一。独立以来，地区生产总值增长12倍，从4.46亿美元增至54亿美元。该州负责生产全国范围70%的粮食收割机、43%的拖拉机、47%以上的专用车辆、100%的轴承、45%以上的金矿石，以及27%的半加工黄金。

阿克莫拉州在确保国家粮食安全方面也发挥着重要作用。就农业份额而言，该州在全国排名第五，耕地面积超过500万公顷，有8家养禽场，15家肉类加工企业。

此外，该州已投入使用总装机容量达290兆瓦的可再生能源设施，旅游领域也发生了重大变化。目前已开设3个国家自然公园，总面积约24万公顷。在休钦斯克-博罗沃耶度假区实施了价值超过150亿坚戈的旅游项目。

视察期间，总理根据托卡耶夫总统签署的法令，为阿克莫拉州在农业、工业、卫生、体育、媒体等领域的企业优秀人员颁发了国家奖项。

此外，总理还出席«ENKI»有限公司陶瓷砖生产项目二期开工仪式。该企业年产能3000万块砖。考虑到2010年投产的砖厂项目一期，该州总产能将达到9000万块砖，创造就业岗位400个。该企业产品用于国内市场供应和出口。

【编译：达娜】