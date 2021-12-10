哈萨克斯坦家具产业加速发展

哈通社/努尔苏丹/12月10日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部下属的哈萨克斯坦工业和出口中心（QazIndustry）发布消息，2021年以来，哈家具行业蓬勃发展。目前，哈全国共有1491家中小型家具企业，前10个月累计创造产值493亿坚戈，名义产值较去年同期增加165亿坚戈，实际增长14.9%。其中，办公家具和商贸企业家具生产增速高达40%。周边国家市场对哈产家具有一定需求，主要出口市场包括俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和白俄罗斯。1-10月出口额同比增长50%。

哈工业和出口中心指出，哈家具行业发展潜力巨大。凭借质量和设计不输于俄罗斯、土耳其、白俄罗斯、中国、意大利的家具产品，通过推进进口替代，有望大幅提升在本国家具市场的份额。

哈工业和出口中心行业发展部首席专家巴伊玛古洛夫指出，哈家具行业取得长足发展，涌现出不少新的公司和个体企业，在本国市场的竞争力不断提升。哈国内住宅建设市场方兴未艾，家具需求也随之增长。

年初以来，哈家具生产企业数量增长30%。其中，奇姆肯特市拥有超过400家家具企业。2021年，在努尔苏丹市、西哈州、图尔克斯坦州启动一批生产家具和木制品的投资项目，年产各类家具产品约3万件，创造165个工作岗位。