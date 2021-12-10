韩国总人口今年首现负增长

哈通社/努尔苏丹/12月10日--据韩联社报道，韩国统计厅9日发布的一份统计数据显示，今年韩国总人口（5175万人，含在韩居住外国人）将较2020年（5184万人）减少9万人。也就是说，韩国人口在去年触顶后今年起出现负增长。

韩国2020年出现死亡人口大于出生人口的死亡交叉现象，但总人口出现减少尚属首次。统计厅2019年曾预测韩国人口将于2028年触顶，但实际触顶时间提前了8年。这是因为除了死亡交叉现象加剧之外，受新冠疫情影响，入韩居住的外国人数也大幅减少。

统计厅展望，今后10年韩国人口将年均减少6万左右。这段时间里，死亡人数多于出生人数的人口自然减少现象将持续，但规模不会很大，因此若跨国人口流动增加，人口增速能实现由负转正。预计2030年人口将为5120万人，2040年降至5019万人，之后降速加快，到2070年将减至3766万人，也就是说50年之后总人口将大减1418万人。

据预测，韩国去年总和生育率为0.84，到2024年将降至谷底为0.7，之后到2046年恢复至1.21。

人口自然减少规模将从2020年的3万人增至2030年的10万人，2070年将增至51万人。因跨国流动而入韩的人口2020年至2021年分别减少6万人，2022年有望增加1万人，2070年将增至4万人。