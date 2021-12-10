突厥国家组织元老理事会代表访问国际突厥学院

哈通社/努尔苏丹/12月10日 – 正在对哈萨克斯坦进行为期两天的访问的突厥国家组织元老理事会土耳其方面代表比纳利·伊尔德勒姆，10日造访了位于首都努尔苏丹市的国际突厥学院。

国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里以及突厥国家组织元老理事会哈萨克斯坦方面代表伊克拉姆·阿德尔别科夫在国际突厥学院迎接了贵宾的到来。

贵宾一行参观了国际突厥学院的新办公大楼，并了解了该机构出版的一系列学科专著，以及下属的突厥博物馆的工作情况。

随后，双方举行了双边会晤，就突厥世界的一体化发展，以及各国在人文、教育和科学领域的合作等问题进行了讨论。

除两位元老理事会成员和国际突厥学院院长外，著名科学家阿德勒·艾合迈托夫教授，突厥国家组织副秘书长奥马尔·科扎曼，土耳其驻哈大使乌夫科·耶凯吉，著名记者库尔沙德·佐鲁，亚萨维大学董事会主席穆黑丁·西姆西克、哈萨克斯坦外交部中东和非洲司多边合作办公室负责人梅雷·穆卡詹等列席会议。

会后，达尔汗·克德尔艾里还代表国际突厥学院，授予比纳利·伊尔德勒姆一枚学院金质勋章，以示对其在2002 年至 2016 年担任土耳其交通、海事和通信部长期间，为加强哈萨克斯坦和土耳其两国关系做出的重大贡献的表彰。

需要指出的是，土耳其共和国前总理、大国民议会前主席比纳利·伊尔德勒姆在今年11月于土耳其伊斯坦布尔找来的突厥国家组织峰会期间，当选为元老理事会成员。

而根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的提名，著名的国家和社会功勋人士伊克拉姆·阿德尔别科夫当选为元老理事会哈方代表。

【编译：木合塔尔·木拉提】