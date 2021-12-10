托卡耶夫总统：欧亚经济联盟成员国经济合作呈现积极态势

哈通社/努尔苏丹/12月10日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫10日主持召开最高欧亚经济委员会视频会议。

在会上，托卡耶夫总统指出，欧亚经济联盟成员国之间的经济合作呈现出了积极态势。

总统强调，尽管有外部因素和检疫限制措施的影响，但整体宏观经济指标仍显示增长。

此次以视频形式召开的会议，对2020年12月11日通过的相关决议的执行情况，以及至2025年欧亚经济一体化发展的战略方向进行了讨论。

此外，与会成员们还就2022 年欧亚经济联盟在国际事务上的焦点问题，以及对欧亚经济联盟观察员国地位的规定等交换了意见。

会议议程当中，还包括了欧亚经济联盟一些部门的自由化计划的实施，确保建筑服务单一市场的正常运作等议题。关税、反倾销税等相关的话题也在讨论之列。

值得一提的是，托卡耶夫总统在两个月前曾指出，欧亚经济联盟作为一个拥有1.8亿消费者的庞大市场，虽然取得了相当巨大的成功，但仍需要对外部风险和不确定性的威胁保持关注，成员国尤其需要特别关注粮食安全。

【编译：木合塔尔·木拉提】