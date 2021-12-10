哈国司法部门中女性官员占六成 女法官数量超过半数

哈通社/努尔苏丹/12月10日 -- 哈萨克斯坦总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会召开会议，讨论全年工作情况。

委员会主席拉扎特·拉玛詹诺娃在报告会上表示，哈萨克斯坦自独立以来，也一直采取旨在巩固家庭价值观、扩大妇女权利和经济机会、保护母亲和儿童的举措。

她强调，家庭是国家最基础的单位，只有确保每一个家庭的稳定和幸福，才能保障国家和社会的团结与繁荣，而只有统一繁荣的国家才能最终走向成功。

在此次会议上，最高法院、总检察长办公室和内政部分别介绍了在哈萨克斯坦的安全、司法和执法领域工作的妇女的情况，以及这些女性工作者担任高级职务方面的各项信息。

会议指出，联合国安理会第1325号决议中关于妇女在实现国际和平与安全方面的领导作用的倡议得到了哈萨克斯坦国家层面的支持。

据最高法院代表称，在哈国司法部门工作的 2 382 名法官中有一半以上是女性（占52.6%）。地区法院中，女法官的比例也在不断增加（占54.3%）。 在整个哈国的司法部门当中，女性公务人员数量更是达到了总人数的65.4%。 且行政管理层当中有61%的官员（370人）为女性。

而在检察官办公室工作的人员当中有1 071 名女性，占工作人员总数的22%。这其中包括73 名女性管理层官员。

根据内务部的同胞，过去五年中，执法部门的女性人数也有所增加。目前执法部门中有 12 414 名女性 (占14%) 在这一领域工作。其中，657 名女性（占5.3%）担任高级管理职位。

【编译：木合塔尔·木拉提】