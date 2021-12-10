首任总统出席最高欧亚经济委员会视频会议

哈通社/努尔苏丹/12月10日 —— 据首任总统新闻处消息，最高欧亚经济委员会荣誉主席、哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫10日出席了最高欧亚经济委员视频会议。

哈萨克斯坦首任总统讲话中高度评价了欧亚经济联盟成员国之间的合作水平。

“今天，我们在哈萨克斯坦独立30周年之际齐聚一堂。作为哈萨克斯坦首任总统，过去30年对我来说具有重要意义。为了恢复我们各国之间的贸易关系，30年前我们需要做出新的大胆决定。因此，我于1994年在莫斯科大学发表演讲时首次提出了建立欧亚经济联盟的倡议。”

纳扎尔巴耶夫在讲话中强调，要在互利合作的基础上发展具有共同地理历史和传统的国家。

“二十年来，各国辛勤耕耘，如今这些想法都实现了。 欧亚经济联盟已通过了一个成熟的一体化联盟的形成时期，它已经成为一个保障国家经济可持续发展的大规模统一市场。各成员国展现了可靠合作伙伴和同盟关系。当前像新冠疫情的全球挑战的背景下，我们需要更加牢固的合作。”他说。

首任总统表示，乌兹别克斯坦以观察员国身份加入欧亚经济联盟是重要事件。因此，他邀请阿塞拜疆成为欧亚经济联盟的观察员国。

最后，纳扎尔巴耶夫还提议成立大欧亚4边经济论坛。

【编译：小穆】