国产新冠疫苗研发团队被授予阿尔法拉比国家科技奖

哈通社/努尔苏丹/12月13日 -- 哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac和抗真菌药物Розеофунгин-АС（玫瑰红素软膏）的研发团队被授予2021年度哈萨克斯坦阿尔法拉比科学技术国家大奖。

据总统府新闻局消息，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫与2021年12月6日签署的《关于授予2021年年度哈萨克斯坦共和国阿尔法拉比国家科学技术奖》的总统令，哈萨克斯坦共和国两支科研团队被授予共和国阿尔法拉比国家科学技术奖。

根据总统令：

由哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题研究中心主任昆苏鲁·扎卡利亚等七位科学家组成的科研团队，因成功研发2019冠状病毒疫苗QazVac，为保护哈萨克斯坦共和国生物安全而作出的突出贡献；

哈萨克斯坦微生物学和病毒学研究中心的五名科学家和阿尔法拉比国立大学的一名科学家，因联合开发出国产抗真菌药物Розеофунгин-АС（玫瑰红素软膏）的功绩；

上述两个团队的科学家们因其成就被授予2021年度阿尔法拉比国家科学技术奖。

阿尔法拉比科技奖为哈萨克斯坦科研-教学领域最高成就奖项。

【编译：木合塔尔·木拉提】