马明再次当选哈萨克斯坦冰球协会主席

哈通社/努尔苏丹/12月13日—哈萨克斯坦冰球协会日前举办第十四届全国大会。

执行委员会成员、地区分会负责人、冰球俱乐部，以及儿童和青少年体校领导人等出席了会议。

会议审议了协会主席关于2016-2021年的工作报告、协会章程、人事架构以及管理层选举等问题。

会议提议推选马明为哈萨克斯坦冰球协会新一届主席，该提议获得了与会者的一致通过。

马明在讲话中表示，哈萨克斯坦国家冰球队共参加了19届世锦赛、亚冬会，2届世界冬季大运会以及奥运会预选赛，并获得了14个奖牌，其世界排名从第19位上升到第13位。

据其介绍，目前，全国共有30所冰球学校， 269名教练员。球队和比赛数量正积极增长。打冰球的儿童人数同比增长32%，超过7300人。

此外，哈萨克斯坦全国各地共设34个室内冰球场，同时还计划于晋级在巴甫洛达尔和库斯塔奈市各开设一家冰场。

马明表示，致力于培养冰球运动员的«JAS NOMAD»和«Salem Hokei»项目将于2022年1月启动。其目的是让儿童参与体育运动。截至目前已开发了相关网站和手机应用程序，并购买了冰球服和设备。

马明还表示，哈萨克斯坦冰球协会将继续加强其工作，发展地方冰球，建立从青年冰球到职业冰球运动员的培养方案，扩大女子冰球规模，加大力度推动各地区开设新的冰球学校，并在克孜勒奥尔达、奇姆肯特、阿特劳和阿克套开设青年冰球俱乐部。

【编译：达娜】