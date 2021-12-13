首任总统出席国家奖项颁授仪式 向杰出公民颁奖

哈通社/努尔苏丹/12月13日—哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫出席国家奖项颁授仪式，并向全体人民致以独立日的祝福。

«多年来，哈萨克斯坦为国民利益实现了了雄心勃勃的目标。我们努力使哈萨克斯坦成为世界上享有盛誉的国家。使我感到自豪的是，我们这一代人被赋予了数百年来实现祖先梦想的伟大使命。今天，总统授予了一批杰出公民国家奖项。在独立日来临之际颁发这些奖项对我来说是莫大的荣幸。感谢你们为哈萨克斯坦的发展繁荣做出了巨大贡献。»首任总统在致辞中说。

随后，纳扎尔巴耶夫向多名社会杰出人士以及工商界代表颁发了国家奖项。

其中包括俄罗斯外贸银行(VTB)执行主席安德烈·阔斯丁、东正教阿斯塔纳和哈萨克斯坦都主教区都主教亚历山大、祖国之光党第一副主席包尔詹·拜别克、首任总统基金会执行董事哈纳特·朱玛巴耶夫、宪法委员会主席海拉特·麦米等一批优秀公民。

«我要感谢你们所有人为国家的利益所做的卓有成效的工作。 三十年来，我们为哈萨克斯坦的进步和繁荣竭尽全力。 这些奖项象征着你们对哈萨克斯坦及其人民所做的工作值得赞赏。»纳扎尔巴耶夫说。

【编译：达娜】