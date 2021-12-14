哈萨克斯坦对民生食品的进口依赖性大幅下降

哈通社/努尔苏丹/12月14日 – 哈萨克斯坦对民生食品的进口依赖性下降了15%。

哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在14日召开的政府例行工作会议上表示，有赖于政府采取的一系列有效政策，2021年前11个月的固定资产投资增长了40.5%。

总理称，哈萨克斯坦国内市场民生食品自给率达到了85%，而出口量（1~9月）增长了14.3%。

«尽管由于恶劣天气导致农产品收成下降，但今年我们仍实现了这些成绩。»总理说。

据总理介绍，今年已通过巴依铁列克国家控股公司向农工综合体投资项目分配了 630 亿坚戈资金。

该控股公司迄今向农业领域提供的投资金额已经超过了4000亿。

阿斯哈尔·马明指出，今年以来，各地区投资项目实施均呈现积极态势。截至目前，共实施农工投资项目266个，总金额达2390亿坚戈。

由于这些项目的实施，哈萨克斯坦在民生食品方面对进口的依赖下降15%。国内乳制品供应量占比从 51.4% 增加到 70%，香肠产品从 60.5% 增加到 70%，家禽产品从 58% 增加到 75%，苹果供应量从73%增加到80%，糖从31.1%增加到60%，鱼获产品增长了30%。

总理强调指出，当前重要的目标，是要确保今年和未来几年计划的项目按时实施。