打击腐败--实现“包容性可持续发展”的重要一步

哈通社/努尔苏丹/12月14日--据联合国新闻报道，联合国秘书长古特雷斯13日在一次反腐败问题会议上表示，腐败会在社会中蔓延，削弱人们对领导人和机构的信任。他说«贪得无厌伤害了我们所有人»。

古特雷斯在向于埃及沙姆沙伊赫举行的联合国反腐败公约缔约国会议(CoSP9)发去的视频致辞中警告说，投资于新冠复苏的国家«必须防止犯罪机会主义者转移重要资源 «。

重要的一步

古特雷斯表示，腐败加深了不平等，助长了玩世不恭，并加剧了妇女和女孩面临的障碍。他强调，解决腐败问题是«迈向包容性可持续发展的重要一步»。

他将这次会议描述为加强合作和加速全球反腐败行动的机会。

他说：«让我们重振希望并恢复对机构的信任……现在是为了更安全、更繁荣和更公正的未来而采取行动的时候了。»

用«一个声音»说话

联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 负责人瓦利 (Ghada Waly) 在会议上表示，在这个关键时刻，我们在这里发出了反对腐败的声音。

她说：«腐败破坏了发展、安全和每个人的权利。它侵蚀了公众对系统和机构的信任»。

她进一步指出，当世界需要将每一美元都用于增加公共投资之时，世界每年却因腐败而损失数万亿美元。

就资本外逃而言，仅非洲每年就损失超过 880 亿美元。

瓦利指出，«机构缺乏透明度和问责制，剥夺了人们获得司法公正以及获得健康、保护和其他服务的平等机会»，而且破坏了竞争、提高了成本并影响了交付。

此外，腐败通过让犯罪所得找到避风港、将资金输送给恐怖分子并为贩运提供通道，从而使犯罪分子、贩运者和恐怖分子得以嚣张。

新冠大流行凸显了腐败对社会的影响，它加剧了脆弱性，威胁到疫情反应行动。

她说，这增加了将反腐败纳入应对措施的重要性，并且«应该作为全球警钟……以维护诚信»。

«在这里，在沙姆沙伊赫，世界可以在这一刻做出反应，并采取行动»。

责任阶梯

这位毒品和犯罪问题办公室负责人解释说，打击腐败应从最高领导层开始，向下延伸到机构、企业、社区和个人。她说：«我们每个人都可以发挥作用»。

在高层，领导人和政府成员需要«坚定的政治意愿»，以调动必要的资源。

她说：«这个论坛及其成果可以培养政治意愿，并重申打击腐败的全球共同责任。»

但是，从执法部门到金融调查单位，再到司法部门，处于斗争前沿的机构必须获得授权、保持独立并获得必要的资源。

瓦利说：«在这次会议上，我们可以更好地确定当今应对腐败的需求，并集中全球的注意力和资源来解决这些需求。»

其他步骤

腐败是一种跨境犯罪，需要通过最大限度地减少持续阻碍反腐成果的障碍来加强国际合作。

瓦利说：«通过加入最近启动的‘反腐败执法机构全球行动网络’（GlobE Network）（该网络已经包括来自48个国家的80个机构），会员国可以受益于快速执法合作的全球平台»。她同时敦促与会者也加入世界银行和毒品和犯罪问题办公室合作的追回资产（StAR）倡议。

她指出，企业通过致力于公平竞争和保护供应链在预防腐败方面发挥了重要作用，而民间社会对于维护问责制，以及媒体在其报道中展示诚信至关重要。

瓦利说：«所有这些行为者在这次反腐大会都有代表，我们必须将他们包括在我们的应对行动中。»

加强妇女权能

作为变革的推动者，普通公民是应对措施的核心，必须保护他们免遭腐败影响。

瓦利表示：«妇女受到腐败和贿赂行为不成比例的影响»。

«长期存在的勾结网络加剧了工作场所和公共领域的排斥，而腐败则为妇女获得健康、教育和其他服务制造了额外的障碍»。

她强调，必须使妇女走上领导岗位并赋予其权能，以打破既定的腐败循环和结构，确保所有人拥有更公平的未来。

赋与青年权能

尽管全球 18 亿年轻人拥有推动变革的能量和信念，但在缺乏诚信的情况下，他们被剥夺了机会和希望。

瓦利说：«通过对儿童和青少年进行廉洁和道德教育，我们可以建立公众信任和法治，帮助确保反腐败工作的可持续性，并为我们如何打击腐败激发新的想法。»

在此背景下，毒品和犯罪问题办公室正在启动全球反腐败教育和青年赋权资源倡议，以释放年轻人的潜力。

她说：«要真正克服地方性腐败，我们需要从根本上改变思维方式，在各个层面都拒绝腐败。人们必须相信，每一个小腐败行为，每一个小贿赂，都会破坏法治，破坏自己的未来。»

毒品和犯罪问题办公室负责人瓦利最后鼓励每个人利用《公约》来面对当今的挑战并为即将到来的挑战做好准备。

«为了每个人的权利，让我们履行我们的职责。»