哈贸易部门介绍哈国跨境无纸贸易进展情况

哈通社/努尔苏丹/12月15日 -- 斜体字报消息，哈QazTrade贸易政策发展中心的专家在接受采访时，对哈国电子跨境贸易准备情况的技术和法律评估，以及哈国跨境无纸贸易领域的进展情况进行了介绍。专家表示，如果哈萨克斯坦转向无纸贸易，出口企业有可能实现贸易将成本降低28%。但仍有几个因素阻碍了第三国进出口业务的完全数字化。

2021年8月，受联合国亚太经济社会委员会（亚太经社会）委托，QazTrade贸易政策发展中心专家对哈萨克斯坦的无纸化贸易准备情况进行了研究。对此谈论的不是已经建立了这一进程的欧亚经济联盟（EAEU）内部的贸易合作，而是与第三国的贸易合作。在研究期间，外国专家评估了哈萨克斯坦如何根据世贸组织特别协定实施贸易便利化措施。哈萨克斯坦成为世界贸易组织成员后，已承诺尽可能简化相互贸易。

QazTrade贸易政策发展中心补贴和保护措施司司长Ainur Amirbekova介绍，本协议项下的大部分措施（超过72%）都由哈萨克斯坦全面实施。其余措施需要进一步研究。例如，现有的进出口业务信息系统中，允许出口企业以电子方式提交货物原产地证书申请，但文件本身是纸质的。

在流程时间方面也存在问题。例如，经合组织国家可在三天内完成类似文件申请，而在哈萨克斯坦需要10-12天。Ainur Amirbekova解释说，当条款流程减少时，出口企业将有机会降低贸易成本并增加收入。同时，国外进口企业能够更快地从哈萨国合作伙伴处收到货物时，就有可能增加进口数量。

除了官僚主义的拖延，还有更复杂的系统性问题。用于进出口的数字化文件必须得到哈萨克斯坦和第三国的相互承认，目前尚未建立这样的电子文件交换机制。

QazTrade补贴和保护措施部负责人表示，当哈国的数字化文件与其他国家相互承认时，通关时间将大幅缩短。我们向政府机构提出的建议之一是积极促进我们与第三国的相关谈判。

根据已制定的路线图，哈萨克斯坦计划在2023年底前实施向跨境无纸贸易过渡的全部措施清单。据亚太经社会专家称，如果亚太地区各国政府落实所有建议措施，贸易成本将减少三分之一，每年将节省5亿多美元。

11月底，斜体字报消息称，向哈萨克斯坦出口企业提供了向中国市场发货的新方式。新的LCL服务将降低成本，因为托运人将不必租用整个集装箱，可仅租用其中一部分。

据悉，哈萨克斯坦出口货物中，石化行业的产品仍然占最大份额，其次是冶金行业的产品。



