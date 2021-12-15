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    13:40, 15 12月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦和美国讨论加强战略伙伴关系的前景

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    哈通社/努尔苏丹/12月15日 – 哈萨克斯坦和美国加强战略伙伴关系委员会会议15日举行，会议由哈萨克斯坦外交部副部长阿坎·拉赫梅图林和美国负责南亚和中亚事务的助理国务卿唐纳德·卢共同主持。

    阿坎·拉赫梅图林在会后的新闻发布会上表示，此次会议的主要目的是对过去六个月的共同工作进行总结，并确定进一步扩大两国战略伙伴关系的前景。

    会议的议程涵盖全球和区域安全合作、执法合作、气候变化、知识交流等广泛议题，并就贸易、经济和投资领域的合作问题深入交换了意见。

    美国助理国务卿唐纳德·卢则指出，美国是哈萨克斯坦值得信赖的伙伴。他强调，过去的30年间，美国在哈国经济的各个领域，尤其是石油和天然气领域进行了高额的投资，投入了370亿美元。双方的关系十分牢固和紧密。

    他还表示，美国期待能够与哈萨克斯坦在绿色经济转型中继续开展合作，并增加在可再生能源方面对哈萨克斯坦的投资力度。

    唐纳德·卢还对哈萨克斯坦独立30周年表示祝贺，并表示尽管面临着新冠、阿富汗局势和全球变暖等一系列挑战，但美国未来仍将是哈国的可靠伙伴。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 外交 哈萨克斯坦与美国 美国 黄金储备
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