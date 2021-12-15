世界气象组织确认北极温度新记录

哈通社/日内瓦/12月15日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织今天正式确认了这一温度为新的北极温度记录。

这一温度是在去年6月20日测得的。当天，在一场异常、持久的西伯利亚热浪过程中，位于北极圈的俄罗斯小镇维尔霍扬斯克的温度达到了38℃。

世界气象组织专家组根据北极地区各个国家记录所作的历史研究确定，北极地区此前没有出现过38℃或以上的温度。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯表示，这一北极新记录是向世界气象组织天气与气候极值档案库报告的一系列观测数据中的一个，这些数据敲响了气候变化的警钟。

炎热的夏天

去年夏季大部分时间里，西伯利亚北极地区的平均温度比正常水平高出10℃，助长了毁灭性的大火，导致海冰大量流失，并在2020年成为有记录以来三个最暖年份之一中起了重要作用。

世界气象组织专家警告说，这一记录清楚地表明了整个西伯利亚都在变暖。未来，北极地区有可能出现更大的极端事件。

与此同时，2020年，南极大陆也创下了18.3℃的温度新记录。

世界气象组织调查人员还在核实2020和2021年在加利福尼亚州死亡谷这一全球最热之地记录到的54.4℃的温度读数，并正在验证今年夏天新报告的意大利西西里岛48.8℃的欧洲温度纪录。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯表示，天气与气候极值档案库从未有过这么多同时开展的调查。

天气与气候极值

世界气象组织设立的天气与气候极值档案库含有全球最高和最低温度、降雨量、最重冰雹、最长干旱期、最大阵风、最长闪电和与天气有关的死亡人数等类别。通过对极端温度的持续监测和评估，可以了解世界上每个重要的气候区域发生的变化。

北极是世界上升温最快的地区之一，其升温速度是全球平均水平的两倍以上。在极端温度和持续的气候变化促使下，世界气象组织专家组在其国际天气与气候极值档案库中增加了一个新的气候类别：“北极圈66.5°及以北地区的最高温度记录”。

这个新类别的创建意味着两个极地地区现在都有涵盖。世界气象组织自2007年起开始罗列南极地区的温度极值。

世界气象组织极值档案库也列出了北极圈及以北地区的官方最低温度记录，即1991年12月22日在格陵兰记录到的-69.6℃。该数值也是北半球记录到的最低温度。