副外长出席伊斯兰合作组织外长理事会特别会议

哈通社/努尔苏丹/12月20日--哈萨克斯坦外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫日前出席伊斯兰合作组织外长理事会关于阿富汗人道主义局势问题特别会议。

据外交部新闻消息，会议期间，巴基斯坦总理伊姆兰·汗呼吁与会者采取具体行动帮助阿富汗。

受邀介绍该国人道主义局势的阿富汗代理外长阿米尔汗·穆塔基向与会代表保证，新政府将确保所有居民的安全，并采取必要措施满足伊斯兰合作组织和国际社会包括在打击恐怖主义和贩毒斗争相关要求和期望。他还强调人道主义援助和向公民提供资金的迫切需要。

努雷舍夫指出了哈萨克斯坦为国际社会就帮助重建阿富汗和解决该国面临的人道主义危机相关努力做出的贡献。在这方面，他提出了包括加强利用伊斯兰粮食安全组织的能力援助阿富汗、伊斯兰合作组织关于在哈萨克斯坦培养阿富汗学生的合作、以及哈萨克斯坦疫苗«Qazvac»的使用等若干建议。

会议重要的成果之一是，决定在总部设在哈萨克斯坦的伊斯兰粮食安全组织的主持下建立阿富汗粮食安全计划。

根据会议结果，与会各方通过联合声明，表示愿意向阿富汗提供进一步的人道主义援助，并批准任命伊斯兰合作组织副秘书长塔里克·阿里·巴希特为秘书长阿富汗问题特别代表的决定。

【编译：阿依波塔】