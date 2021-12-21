哈萨克斯坦和俄罗斯将继续加强能源领域合作

哈通社/莫斯科/12月21日 – 哈萨克斯坦能源部部长马赫祖穆·米尔扎哈利耶夫在莫斯科会见了俄罗斯能源部部长尼古拉·舒尔吉诺夫。

据能源部消息称，双方在会晤中就哈萨克斯坦和俄罗斯在天然气、石油和电力领域双边合作的广泛议题进行了讨论。

目前，在哈萨克斯坦国家天然气运输公司（«ҚазТрансГаз» АҚ）与俄罗斯天然气工业股份公司 (Газпром)之间组建的俩和工作组框架下，哈萨克斯坦北部和东部地区的天然气供应及其工作正在有序开展当中。

接下来双方需要对项目进行评估，确定用气结构和用量，以及输气管道的建设成本和方向。

在电力领域，双方同意继续在联合工作组内解决哈萨克斯坦统一电力系统潮流平衡偏离计划值的情况。

在此前哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明与俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京的会晤期间，双方签署了«西欧—中国西部»国际运输路线上以天然气为燃料的产销基础设施建设合作备忘录。

基于持续减少温室气体排放和到 2060 年实现碳中和的原则，哈俄之间能源领域的合作计划将对巴黎和格拉斯哥峰会关于交通部门脱碳的目标予以支持。