日本男女健康寿命均有所延长

哈通社/努尔苏丹/12月21日--据共同社报道，日本厚生劳动省20日公布2019年的男性«健康寿命»为72.68岁、女性为75.38岁。健康寿命指无需护理、没有卧病在床，能日常生活的时间。较上次调查的2016年数值（男性72.14岁、女性74.79岁）分别延长了0.54岁和0.59岁。据称，«应该是受到了吸烟率下降、老年人参与社会取得进展等影响。»

健康寿命每三年公布一次数值。2019年健康寿命与平均寿命之间的差距为男性8.73岁，女性12.07岁。自首次公布的2010年以来，持续缩窄趋势。厚劳省力争尽可能缩短与平均寿命之间的距离。

按各都道府县来看，男性健康寿命最长的是大分县的73.72岁、女性为三重县的77.58岁。男性最短的是岩手县的71.39岁、女性为京都府的73.68岁。缩小各地差距也是厚劳省的目标，但男性的差距为2.33岁、女性为3.90岁，均较上次2016年时（男性2.00岁、女性2.70岁）扩大。

厚劳省负责人就该差距表示：«最长的县数值上升而拉大了差距。希望把好的举措也推广至其他县。»

厚劳省在2013至2022年度10年间国民健康计划《健康日本21（第2次）》中力争延长健康寿命，也设定了降低生活习惯病死亡率和抽烟喝酒相关的数值目标。专门委员会确认进展情况，20日在会议上报告了2019年健康寿命。

健康寿命是根据国民生活基础调查中回答«不因健康问题影响日常生活»的人口比例、各年龄人口、死亡数等计算得出。

【编译：达娜】