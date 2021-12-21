韩媒统计：韩国六成中壮年人群名下无房

哈通社/努尔苏丹/12月21日--据韩联社报道，韩国统计厅21日发布的«2020年中壮年行政统计»资料显示，每10名中壮年（40至64周岁）中有6人名下没有房产。

截至去年11月1日，中壮年人口为2008.6万人，同比增加10.7万人，占总人口的40.1%。该年龄段的就业人员为1304.1万人，占64.9%。

去年有收入的中壮年占76.4%，平均收入同比增加3.8%，为3692万韩元。45～49岁人群的平均收入最高，为4044万韩元。从去年新增就业人员的工资来看，100万～200万韩元（约合人民币5348元～1.06万元）占43.3%，其后依次为200万～300万韩元（28.2%）、不足100万韩元（11.9%）。

中壮年中拥有房产者占43.1%，同比提高0.5个百分点。年龄越大，有住房者比重越高。40～44岁中有住房者占39.3%，45～49岁为42.6%，50～54岁为43.7%，55～59岁为44.6%。

向金融机构贷款的比重为56.5%，贷款余额中间额为5200万韩元，同比增加7.1%。有房者的贷款余额中间额为9840万韩元，接近1亿韩元，比无房者的贷款余额中间额（2780万韩元）多出2.5倍。这反映出拥有房产的大多数人员可能贷款买房。

中壮年家庭共1323.6万户，占家庭总数的63.2%。其中二人家庭最多，占27.7%。从住房形态来看，公寓最多，占56.7%。