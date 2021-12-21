奥密克戎肆虐全球 多国重启防疫封锁并延后开放

哈通社/努尔苏丹/12月21日-- 据路透社消息，由于奥密克戎在全球蔓延，新西兰延后重新开放其国际边界的计划，其他几个国家也重新采取了社交距离措施。

消息称，许多国家在圣诞节和新年庆祝活动前几天处于高度警戒状态，因为最新的健康危机也对金融市场造成冲击，市场担心这会影响全球经济复苏。

奥密克戎感染病例正在欧洲、美国和亚洲各地迅速传播，包括日本一个军事基地发生群聚感染，至少有180例病例。

新西兰新冠疫情应对部长Chris Hipkins表示，新西兰将计划的边境开放延后至2月底。该国政府此前曾表示，将在1月中旬对新西兰公民和澳洲居民恢复旅游免隔离，到4月时对外国游客重新开放。

奥密克戎变体以闪电速度在美国成为主流变体病毒，官员称德州一名未接种疫苗男性周一因感染奥密克戎变体而丧生。纽约、华盛顿等城市出现等候新冠检测的排队长龙，民众急于希望在返家过节前确认自己有无染疫。

韩国、荷兰、德国和爱尔兰等国最近几天都重新实施了部分或全面封锁举措，或其他社交距离限制措施。

澳洲奥密克戎变种感染病例激增，但住院人数仍然相对较少，总理莫里森敦促各州和地区领导人避免进一步封锁，称限制病毒的传播是个人责任。

该变种上个月在非洲南部和香港首次被发现，到目前为止，至少有89个国家通报发现奥密克戎变种感染病例。