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    07:30, 22 12月 2021 | GMT +6

    《工业政策法案》已获得参议院批准通过

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    哈通社/努尔苏丹/12月22日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）已于周一审议批准了工业和基础设施发展部介绍提交审批的《工业政策法案》和《关于对工业政策若干法律进行修订补充的法案》。
    参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫指出，托卡耶夫总统此前在出席质量金奖颁奖典礼时，曾强调《工业政策法案》的重要性。

    该法律将为工业创新企业国产原材料供应提供保障，为制造业发展创造有利条件。同时，法律确定了激励工业发展的系统性国家支持措施，将为本国工业现代化注入新的动力。

    根据《工业政策法案》，哈萨克斯坦将组建由政府副总理牵头的工业政策跨部门委员会，以更好地协调部门间的合作，确保工业政策的有效落实。此外，根据企业建议，将赋予政府批准新的工业政策措施和对现行措施进行重审的职能。

    该法案还将引入新的工业支持政策工具——工业奖金，用于为工业企业实施生产技术现代化改造提供联合融资。国家支持措施主要针对中高端产品生产企业，为此将制定相应的产品清单，重点是深加工产品。

    哈工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫表示，《工业政策法案》旨在提高有竞争力的高科技和出口导向型产品产量，确保制造业摆脱原材料发展模式，实现可持续发展。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    法律 议会上院 工业创新发展 议会 黄金储备 工业
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