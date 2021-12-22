哈萨克斯坦作家苏莱曼诺夫获得«独联体之星»大奖

哈通社/努尔苏丹/12月22日 – 独立联合体年度大奖——«独联体之星»颁奖仪式周二（22日）晚在俄罗斯首都莫斯科举行。

«独联体之星»大奖旨在表彰独联体国家人文领域具有突出贡献和杰出成就的个人。

今年获得这项大奖的独联体国家人士分别是：

俄罗斯科学院院士阿纳托利·托尔库诺夫（俄罗斯）；

俄亚大学校长阿尔缅·达尔比扬（亚美尼亚）；

物理学团队亚历山大·图济科夫、谢尔盖·佐洛托伊、谢尔盖·科列尼亚科（白俄罗斯）；

天体物理研究所所长古尔切赫拉·科希洛娃（塔吉克斯坦）；

国家科学院院长穆拉特·朱马塔耶夫（吉尔吉斯斯坦）；

国家科学院院长伊恩·蒂吉尼亚努（摩尔多瓦）；

作家、诗人沃勒扎斯·苏莱曼诺夫（哈萨克斯坦）；

歌唱家埃尔钦·阿齐佐夫（阿塞拜疆）；

综艺管弦乐团团长曼苏尔·塔什马托夫（乌兹别克斯坦）。

获奖者们除奖状、证书外，还将获得总额200万卢布的奖金。

俄罗斯联邦总统特使什维德科伊、阿塞拜疆大使布尔布尔·奥格鲁和人道主义合作国家间基金执行主任阿纳托利·伊克萨诺夫出席了仪式并为获奖者颁奖。

【编译：木合塔尔·木拉提】