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    11:36, 22 12月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦作家苏莱曼诺夫获得«独联体之星»大奖

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    哈通社/努尔苏丹/12月22日 – 独立联合体年度大奖——«独联体之星»颁奖仪式周二（22日）晚在俄罗斯首都莫斯科举行。

    «独联体之星»大奖旨在表彰独联体国家人文领域具有突出贡献和杰出成就的个人。

    今年获得这项大奖的独联体国家人士分别是：

    俄罗斯科学院院士阿纳托利·托尔库诺夫（俄罗斯）；

    俄亚大学校长阿尔缅·达尔比扬（亚美尼亚）；

    物理学团队亚历山大·图济科夫、谢尔盖·佐洛托伊、谢尔盖·科列尼亚科（白俄罗斯）；

    天体物理研究所所长古尔切赫拉·科希洛娃（塔吉克斯坦）；

    国家科学院院长穆拉特·朱马塔耶夫（吉尔吉斯斯坦）；

    国家科学院院长伊恩·蒂吉尼亚努（摩尔多瓦）；

    作家、诗人沃勒扎斯·苏莱曼诺夫（哈萨克斯坦）；

    歌唱家埃尔钦·阿齐佐夫（阿塞拜疆）；

    综艺管弦乐团团长曼苏尔·塔什马托夫（乌兹别克斯坦）。

    获奖者们除奖状、证书外，还将获得总额200万卢布的奖金。

    俄罗斯联邦总统特使什维德科伊、阿塞拜疆大使布尔布尔·奥格鲁和人道主义合作国家间基金执行主任阿纳托利·伊克萨诺夫出席了仪式并为获奖者颁奖。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 独联体 黄金储备
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